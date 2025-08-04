Валюты / FRPT
FRPT: Freshpet Inc
54.03 USD 1.56 (2.97%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRPT за сегодня изменился на 2.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.09, а максимальная — 54.21.
Следите за динамикой Freshpet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
52.09 54.21
Годовой диапазон
52.09 164.07
- Предыдущее закрытие
- 52.47
- Open
- 52.65
- Bid
- 54.03
- Ask
- 54.33
- Low
- 52.09
- High
- 54.21
- Объем
- 3.460 K
- Дневное изменение
- 2.97%
- Месячное изменение
- -1.89%
- 6-месячное изменение
- -35.19%
- Годовое изменение
- -60.67%
