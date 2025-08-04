КотировкиРазделы
Валюты / FRPT
FRPT: Freshpet Inc

54.03 USD 1.56 (2.97%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRPT за сегодня изменился на 2.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.09, а максимальная — 54.21.

Следите за динамикой Freshpet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
52.09 54.21
Годовой диапазон
52.09 164.07
Предыдущее закрытие
52.47
Open
52.65
Bid
54.03
Ask
54.33
Low
52.09
High
54.21
Объем
3.460 K
Дневное изменение
2.97%
Месячное изменение
-1.89%
6-месячное изменение
-35.19%
Годовое изменение
-60.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.