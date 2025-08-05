Divisas / FRPT
FRPT: Freshpet Inc
53.42 USD 0.61 (1.13%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FRPT de hoy ha cambiado un -1.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.35, mientras que el máximo ha alcanzado 55.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Freshpet Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FRPT News
Rango diario
53.35 55.89
Rango anual
52.09 164.07
- Cierres anteriores
- 54.03
- Open
- 53.77
- Bid
- 53.42
- Ask
- 53.72
- Low
- 53.35
- High
- 55.89
- Volumen
- 3.238 K
- Cambio diario
- -1.13%
- Cambio mensual
- -3.00%
- Cambio a 6 meses
- -35.92%
- Cambio anual
- -61.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B