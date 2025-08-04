Dövizler / FRPT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FRPT: Freshpet Inc
51.40 USD 0.72 (1.38%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FRPT fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.94 ve Yüksek fiyatı olarak 52.93 aralığında işlem gördü.
Freshpet Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRPT haberleri
- Freshpet (FRPT) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Freshpet hisseleri 52,26 dolar ile 52 haftalık dip seviyeye geriledi
- Freshpet stock hits 52-week low at 52.26 USD
- Freshpet genel danışmanı Alexander şirkette 5.353 dolarlık hisse satın aldı
- Freshpet general counsel Alexander buys $5,353 in company stock
- Freshpet (FRPT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Chewy Stock Gets This Tail-Wagging News Ahead Of Earnings Report
- UBS lowers Freshpet stock price target to $48 on sales concerns
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Freshpet stock hits 52-week low at $55.77 amid challenging year
- Why Freshpet Stock Was a Real Dog of a Stock Today
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- General Mills entry into fresh pet food market pressures Freshpet stock
- Freshpet stock hits 52-week low at 60.48 USD
- JPMorgan assumes coverage on Freshpet stock with Neutral rating
- These 2 Consumer Staples Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Freshpet stock hits 52-week low at 62.26 USD
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Brian Holland lowers Freshpet stock price target to $101 at DA Davidson
- These Analysts Cut Their Forecasts On Freshpet After Q2 Earnings - Freshpet (NASDAQ:FRPT)
- Benchmark lowers Freshpet stock price target to $95 on macro concerns
- Stifel maintains Buy rating on Freshpet stock despite lowered 2025 revenue guidance
- UBS reiterates Sell rating on Freshpet stock, citing growth concerns
- Freshpet, Inc. (FRPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
50.94 52.93
Yıllık aralık
50.94 164.07
- Önceki kapanış
- 52.12
- Açılış
- 52.75
- Satış
- 51.40
- Alış
- 51.70
- Düşük
- 50.94
- Yüksek
- 52.93
- Hacim
- 4.102 K
- Günlük değişim
- -1.38%
- Aylık değişim
- -6.66%
- 6 aylık değişim
- -38.35%
- Yıllık değişim
- -62.59%
21 Eylül, Pazar