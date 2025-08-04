FiyatlarBölümler
FRPT: Freshpet Inc

51.40 USD 0.72 (1.38%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FRPT fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.94 ve Yüksek fiyatı olarak 52.93 aralığında işlem gördü.

Freshpet Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
50.94 52.93
Yıllık aralık
50.94 164.07
Önceki kapanış
52.12
Açılış
52.75
Satış
51.40
Alış
51.70
Düşük
50.94
Yüksek
52.93
Hacim
4.102 K
Günlük değişim
-1.38%
Aylık değişim
-6.66%
6 aylık değişim
-38.35%
Yıllık değişim
-62.59%
21 Eylül, Pazar