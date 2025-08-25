通貨 / FRO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FRO: Frontline Plc
23.87 USD 0.03 (0.13%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FROの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり23.45の安値と24.01の高値で取引されました。
Frontline Plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRO News
- Top shipping players want overhaul of UN ship fuel emissions deal
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.10%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.42%
- フロントライン株価目標、BTIGがタンカー料率の強さを理由に30ドルに引き上げ
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.51%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.46%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.17%
- Do Options Traders Know Something About Frontline Stock We Don't?
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.54%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.30%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.35%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.80%
- Frontline Reports $80 Million Q2 Profit
- Frontline (FRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Frontline Q2: More Tanker Gains To Be Had (NYSE:FRO)
- Frontline plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FRO)
- Frontline plc (FRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Frontline Ltd Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- Why Is Frontline Stock Falling Friday? - Frontline (NYSE:FRO)
- Frontline (FRO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dollar General, BRP, Frontline set to report earnings Friday
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.82%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.07%
1日のレンジ
23.45 24.01
1年のレンジ
12.40 25.69
- 以前の終値
- 23.84
- 始値
- 23.61
- 買値
- 23.87
- 買値
- 24.17
- 安値
- 23.45
- 高値
- 24.01
- 出来高
- 3.506 K
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 16.16%
- 6ヶ月の変化
- 58.71%
- 1年の変化
- 6.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K