货币 / FRO
FRO: Frontline Plc
23.90 USD 0.25 (1.06%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FRO汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点23.81和高点24.00进行交易。
关注Frontline Plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FRO新闻
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.42%
- 挪威股市收低；截至收盘挪威OSE总回报指数下跌0.42%
- BTIG将Frontline目标价上调至30美元，看好强劲油轮费率
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- 挪威股市收低；截至收盘挪威OSE总回报指数下跌0.51%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.51%
- 挪威股市上涨；截至收盘挪威OSE总回报指数上涨0.46%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.46%
- 挪威股市上涨；截至收盘挪威OSE总回报指数上涨0.17%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.17%
- Do Options Traders Know Something About Frontline Stock We Don't?
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.54%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.30%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.35%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.80%
- Frontline Reports $80 Million Q2 Profit
- Frontline (FRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Frontline Q2: More Tanker Gains To Be Had (NYSE:FRO)
- Frontline plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FRO)
- Frontline plc (FRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Frontline Ltd Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- Why Is Frontline Stock Falling Friday? - Frontline (NYSE:FRO)
- Frontline (FRO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dollar General, BRP, Frontline set to report earnings Friday
日范围
23.81 24.00
年范围
12.40 25.69
- 前一天收盘价
- 23.65
- 开盘价
- 23.85
- 卖价
- 23.90
- 买价
- 24.20
- 最低价
- 23.81
- 最高价
- 24.00
- 交易量
- 585
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- 16.30%
- 6个月变化
- 58.91%
- 年变化
- 7.08%
