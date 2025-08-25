Währungen / FRO
FRO: Frontline Plc
23.87 USD 0.03 (0.13%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRO hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.45 bis zu einem Hoch von 24.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Frontline Plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.45 24.01
Jahresspanne
12.40 25.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.84
- Eröffnung
- 23.61
- Bid
- 23.87
- Ask
- 24.17
- Tief
- 23.45
- Hoch
- 24.01
- Volumen
- 3.506 K
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 16.16%
- 6-Monatsänderung
- 58.71%
- Jahresänderung
- 6.94%
