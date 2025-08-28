Moedas / FRO
FRO: Frontline Plc
23.53 USD 0.31 (1.30%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FRO para hoje mudou para -1.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.45 e o mais alto foi 23.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Frontline Plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FRO Notícias
Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.42%
- Noruega - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Oslo OBX recuou 0,42%
Preço-alvo da ação da Frontline elevado para US$ 30 pela BTIG devido a fortes taxas de petroleiros
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.51%
- Noruega - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Oslo OBX recuou 0,51%
Noruega - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Oslo OBX avançou 0,46%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.46%
Noruega - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice Oslo OBX avançou 0,17%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.17%
Do Options Traders Know Something About Frontline Stock We Don't?
Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.54%
Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.30%
Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.35%
Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.80%
Frontline Reports $80 Million Q2 Profit
Frontline (FRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Frontline Q2: More Tanker Gains To Be Had (NYSE:FRO)
Frontline plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FRO)
Frontline plc (FRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Earnings call transcript: Frontline Ltd Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
Why Is Frontline Stock Falling Friday? - Frontline (NYSE:FRO)
Frontline (FRO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
Dollar General, BRP, Frontline set to report earnings Friday
Faixa diária
23.45 23.65
Faixa anual
12.40 25.69
- Fechamento anterior
- 23.84
- Open
- 23.61
- Bid
- 23.53
- Ask
- 23.83
- Low
- 23.45
- High
- 23.65
- Volume
- 287
- Mudança diária
- -1.30%
- Mudança mensal
- 14.50%
- Mudança de 6 meses
- 56.45%
- Mudança anual
- 5.42%
