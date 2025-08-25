QuotazioniSezioni
FRO: Frontline Plc

23.21 USD 0.66 (2.76%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRO ha avuto una variazione del -2.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.00 e ad un massimo di 23.44.

Segui le dinamiche di Frontline Plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.00 23.44
Intervallo Annuale
12.40 25.69
Chiusura Precedente
23.87
Apertura
23.44
Bid
23.21
Ask
23.51
Minimo
23.00
Massimo
23.44
Volume
3.585 K
Variazione giornaliera
-2.76%
Variazione Mensile
12.94%
Variazione Semestrale
54.32%
Variazione Annuale
3.99%
20 settembre, sabato