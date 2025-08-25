Valute / FRO
FRO: Frontline Plc
23.21 USD 0.66 (2.76%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FRO ha avuto una variazione del -2.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.00 e ad un massimo di 23.44.
Segui le dinamiche di Frontline Plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.00 23.44
Intervallo Annuale
12.40 25.69
- Chiusura Precedente
- 23.87
- Apertura
- 23.44
- Bid
- 23.21
- Ask
- 23.51
- Minimo
- 23.00
- Massimo
- 23.44
- Volume
- 3.585 K
- Variazione giornaliera
- -2.76%
- Variazione Mensile
- 12.94%
- Variazione Semestrale
- 54.32%
- Variazione Annuale
- 3.99%
20 settembre, sabato