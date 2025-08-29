Divisas / FRO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FRO: Frontline Plc
23.84 USD 0.19 (0.80%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FRO de hoy ha cambiado un 0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.68, mientras que el máximo ha alcanzado 24.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Frontline Plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRO News
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.42%
- Las bolsas de valores de Noruega cerraron con caídas; el Oslo OBX perdió un 0.42%
- BTIG eleva precio objetivo de Frontline a $30 por fuertes tarifas de petroleros
- Objetivo de precio de la acción de Frontline elevado a 30 dólares por BTIG debido a fuertes tarifas de petroleros
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.51%
- Las bolsas de valores de Noruega cerraron con caídas; el Oslo OBX perdió un 0.51%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.46%
- Las bolsas de valores de Noruega cerraron con subidas; el Oslo OBX ganó un 0.46%
- Las bolsas de valores de Noruega cerraron con subidas; el Oslo OBX ganó un 0.17%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.17%
- Do Options Traders Know Something About Frontline Stock We Don't?
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.54%
- Norway stocks higher at close of trade; Oslo OBX up 0.30%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.35%
- Norway stocks lower at close of trade; Oslo OBX down 0.80%
- Frontline Reports $80 Million Q2 Profit
- Frontline (FRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Frontline Q2: More Tanker Gains To Be Had (NYSE:FRO)
- Frontline plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FRO)
- Frontline plc (FRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Frontline Ltd Q2 2025 misses EPS forecast, revenue beats
- Why Is Frontline Stock Falling Friday? - Frontline (NYSE:FRO)
- Frontline (FRO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
Rango diario
23.68 24.08
Rango anual
12.40 25.69
- Cierres anteriores
- 23.65
- Open
- 23.85
- Bid
- 23.84
- Ask
- 24.14
- Low
- 23.68
- High
- 24.08
- Volumen
- 4.306 K
- Cambio diario
- 0.80%
- Cambio mensual
- 16.01%
- Cambio a 6 meses
- 58.51%
- Cambio anual
- 6.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B