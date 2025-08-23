Валюты / FRO
FRO: Frontline Plc
23.65 USD 0.36 (1.50%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRO за сегодня изменился на -1.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.50, а максимальная — 23.94.
Следите за динамикой Frontline Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
23.50 23.94
Годовой диапазон
12.40 25.69
- Предыдущее закрытие
- 24.01
- Open
- 23.94
- Bid
- 23.65
- Ask
- 23.95
- Low
- 23.50
- High
- 23.94
- Объем
- 4.881 K
- Дневное изменение
- -1.50%
- Месячное изменение
- 15.09%
- 6-месячное изменение
- 57.25%
- Годовое изменение
- 5.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.