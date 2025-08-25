FiyatlarBölümler
FRO: Frontline Plc

23.21 USD 0.66 (2.76%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FRO fiyatı bugün -2.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.00 ve Yüksek fiyatı olarak 23.44 aralığında işlem gördü.

Frontline Plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.00 23.44
Yıllık aralık
12.40 25.69
Önceki kapanış
23.87
Açılış
23.44
Satış
23.21
Alış
23.51
Düşük
23.00
Yüksek
23.44
Hacim
3.585 K
Günlük değişim
-2.76%
Aylık değişim
12.94%
6 aylık değişim
54.32%
Yıllık değişim
3.99%
