FNLC
FNLC: First Bancorp Inc (ME)
27.53 USD 0.74 (2.76%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNLCの今日の為替レートは、2.76%変化しました。日中、通貨は1あたり27.10の安値と27.66の高値で取引されました。
First Bancorp Inc (ME)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNLC News
1日のレンジ
27.10 27.66
1年のレンジ
22.11 31.05
- 以前の終値
- 26.79
- 始値
- 27.30
- 買値
- 27.53
- 買値
- 27.83
- 安値
- 27.10
- 高値
- 27.66
- 出来高
- 38
- 1日の変化
- 2.76%
- 1ヶ月の変化
- 2.49%
- 6ヶ月の変化
- 10.87%
- 1年の変化
- 8.43%
