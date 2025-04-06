Dövizler / FNLC
FNLC: First Bancorp Inc (ME)
26.67 USD 0.86 (3.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FNLC fiyatı bugün -3.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.56 ve Yüksek fiyatı olarak 27.52 aralığında işlem gördü.
First Bancorp Inc (ME) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
26.56 27.52
Yıllık aralık
22.11 31.05
- Önceki kapanış
- 27.53
- Açılış
- 27.48
- Satış
- 26.67
- Alış
- 26.97
- Düşük
- 26.56
- Yüksek
- 27.52
- Hacim
- 120
- Günlük değişim
- -3.12%
- Aylık değişim
- -0.71%
- 6 aylık değişim
- 7.41%
- Yıllık değişim
- 5.04%
21 Eylül, Pazar