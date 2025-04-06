Devises / FNLC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FNLC: First Bancorp Inc (ME)
26.67 USD 0.86 (3.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FNLC a changé de -3.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.56 et à un maximum de 27.52.
Suivez la dynamique First Bancorp Inc (ME). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNLC Nouvelles
- The First Bancorp Is Getting Close To An Upgrade (NASDAQ:FNLC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- 4 Upcoming Dividend Increases
- First Bancorp raises quarterly dividend to 37 cents per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
Range quotidien
26.56 27.52
Range Annuel
22.11 31.05
- Clôture Précédente
- 27.53
- Ouverture
- 27.48
- Bid
- 26.67
- Ask
- 26.97
- Plus Bas
- 26.56
- Plus Haut
- 27.52
- Volume
- 120
- Changement quotidien
- -3.12%
- Changement Mensuel
- -0.71%
- Changement à 6 Mois
- 7.41%
- Changement Annuel
- 5.04%
20 septembre, samedi