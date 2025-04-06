Валюты / FNLC
FNLC: First Bancorp Inc (ME)
26.41 USD 0.46 (1.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNLC за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.32, а максимальная — 27.00.
Новости FNLC
- The First Bancorp Is Getting Close To An Upgrade (NASDAQ:FNLC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- 4 Upcoming Dividend Increases
- First Bancorp raises quarterly dividend to 37 cents per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
Дневной диапазон
26.32 27.00
Годовой диапазон
22.11 31.05
- Предыдущее закрытие
- 26.87
- Open
- 26.81
- Bid
- 26.41
- Ask
- 26.71
- Low
- 26.32
- High
- 27.00
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -1.71%
- Месячное изменение
- -1.68%
- 6-месячное изменение
- 6.36%
- Годовое изменение
- 4.02%
