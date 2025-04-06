Währungen / FNLC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FNLC: First Bancorp Inc (ME)
27.33 USD 0.20 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNLC hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.33 bis zu einem Hoch von 27.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Bancorp Inc (ME)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNLC News
- The First Bancorp Is Getting Close To An Upgrade (NASDAQ:FNLC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- 4 Upcoming Dividend Increases
- First Bancorp raises quarterly dividend to 37 cents per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
Tagesspanne
27.33 27.52
Jahresspanne
22.11 31.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.53
- Eröffnung
- 27.48
- Bid
- 27.33
- Ask
- 27.63
- Tief
- 27.33
- Hoch
- 27.52
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- 1.75%
- 6-Monatsänderung
- 10.07%
- Jahresänderung
- 7.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K