시세섹션
통화 / FNLC
주식로 돌아가기

FNLC: First Bancorp Inc (ME)

26.67 USD 0.86 (3.12%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FNLC 환율이 오늘 -3.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.56이고 고가는 27.52이었습니다.

First Bancorp Inc (ME) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNLC News

일일 변동 비율
26.56 27.52
년간 변동
22.11 31.05
이전 종가
27.53
시가
27.48
Bid
26.67
Ask
26.97
저가
26.56
고가
27.52
볼륨
120
일일 변동
-3.12%
월 변동
-0.71%
6개월 변동
7.41%
년간 변동율
5.04%
20 9월, 토요일