통화 / FNLC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FNLC: First Bancorp Inc (ME)
26.67 USD 0.86 (3.12%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FNLC 환율이 오늘 -3.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.56이고 고가는 27.52이었습니다.
First Bancorp Inc (ME) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNLC News
- The First Bancorp Is Getting Close To An Upgrade (NASDAQ:FNLC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- 4 Upcoming Dividend Increases
- First Bancorp raises quarterly dividend to 37 cents per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
일일 변동 비율
26.56 27.52
년간 변동
22.11 31.05
- 이전 종가
- 27.53
- 시가
- 27.48
- Bid
- 26.67
- Ask
- 26.97
- 저가
- 26.56
- 고가
- 27.52
- 볼륨
- 120
- 일일 변동
- -3.12%
- 월 변동
- -0.71%
- 6개월 변동
- 7.41%
- 년간 변동율
- 5.04%
20 9월, 토요일