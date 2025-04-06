Valute / FNLC
FNLC: First Bancorp Inc (ME)
26.67 USD 0.86 (3.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNLC ha avuto una variazione del -3.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.56 e ad un massimo di 27.52.
Segui le dinamiche di First Bancorp Inc (ME). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNLC News
Intervallo Giornaliero
26.56 27.52
Intervallo Annuale
22.11 31.05
- Chiusura Precedente
- 27.53
- Apertura
- 27.48
- Bid
- 26.67
- Ask
- 26.97
- Minimo
- 26.56
- Massimo
- 27.52
- Volume
- 120
- Variazione giornaliera
- -3.12%
- Variazione Mensile
- -0.71%
- Variazione Semestrale
- 7.41%
- Variazione Annuale
- 5.04%
21 settembre, domenica