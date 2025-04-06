QuotazioniSezioni
FNLC: First Bancorp Inc (ME)

26.67 USD 0.86 (3.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNLC ha avuto una variazione del -3.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.56 e ad un massimo di 27.52.

Segui le dinamiche di First Bancorp Inc (ME). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.56 27.52
Intervallo Annuale
22.11 31.05
Chiusura Precedente
27.53
Apertura
27.48
Bid
26.67
Ask
26.97
Minimo
26.56
Massimo
27.52
Volume
120
Variazione giornaliera
-3.12%
Variazione Mensile
-0.71%
Variazione Semestrale
7.41%
Variazione Annuale
5.04%
