Divisas / FNLC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FNLC: First Bancorp Inc (ME)
26.79 USD 0.38 (1.44%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FNLC de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.54, mientras que el máximo ha alcanzado 27.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Bancorp Inc (ME). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNLC News
- The First Bancorp Is Getting Close To An Upgrade (NASDAQ:FNLC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- 4 Upcoming Dividend Increases
- First Bancorp raises quarterly dividend to 37 cents per share
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
Rango diario
26.54 27.39
Rango anual
22.11 31.05
- Cierres anteriores
- 26.41
- Open
- 26.54
- Bid
- 26.79
- Ask
- 27.09
- Low
- 26.54
- High
- 27.39
- Volumen
- 39
- Cambio diario
- 1.44%
- Cambio mensual
- -0.26%
- Cambio a 6 meses
- 7.89%
- Cambio anual
- 5.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B