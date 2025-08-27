通貨 / EAT
EAT: Brinker International Inc
138.84 USD 5.56 (3.85%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EATの今日の為替レートは、-3.85%変化しました。日中、通貨は1あたり138.62の安値と142.53の高値で取引されました。
Brinker International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EAT News
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Texas Roadhouse: Valuation Makes Sense, But Wait Until Bearish Signals Weaken
- Brinker International (EAT) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Why Is Brinker International (EAT) Up 0.6% Since Last Earnings Report?
- Is Trending Stock Brinker International, Inc. (EAT) a Buy Now?
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- PLAY to Post Q2 Earnings: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Why Brinker International (EAT) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Brinker International (EAT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Here's Why Brinker International (EAT) is a Strong Momentum Stock
- Red Robin Gourmet Burgers: Asymmetric Returns Expected To Persist If Recovery Holds (RRGB)
- Chipotle Stock Hits 52-Week Low: Should You Buy, Hold, or Sell?
- This Brinker International Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Copart (NASDAQ:CPRT), Coherus Oncology (NASDAQ:CHRS)
- Evercore upgrades Brinker on remodel, unit growth potential
- Evercore ISI upgrades Brinker Int’l stock to Outperform on growth potential
- Why The Brinker International Rally May Not Be Over (NYSE:EAT)
- CAVA Stock Slips 23% in a Month: Should Investors Buy the Dip or Wait?
- Brinker International, Inc. (EAT) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Kevin O'Leary Says Cracker Barrel's Viral Rebrand Proves 'Bad News' Can Create 'More Buzz' Than A Billion-Dollar Ad Spend - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Cracker Barrel Old (NASDAQ:CBRL)
- Does Red Robin Have the Recipe for Sustainable EBITDA Growth?
- Why Cracker Barrel's Stock Popped Today
- WSM Stock Up on Q2 Earnings & Revenue Beat, FY25 View Up
1日のレンジ
138.62 142.53
1年のレンジ
75.81 192.22
- 以前の終値
- 144.40
- 始値
- 142.53
- 買値
- 138.84
- 買値
- 139.14
- 安値
- 138.62
- 高値
- 142.53
- 出来高
- 3.873 K
- 1日の変化
- -3.85%
- 1ヶ月の変化
- -9.79%
- 6ヶ月の変化
- -6.18%
- 1年の変化
- 83.12%
