EAT: Brinker International Inc

138.84 USD 5.56 (3.85%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EATの今日の為替レートは、-3.85%変化しました。日中、通貨は1あたり138.62の安値と142.53の高値で取引されました。

Brinker International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
138.62 142.53
1年のレンジ
75.81 192.22
以前の終値
144.40
始値
142.53
買値
138.84
買値
139.14
安値
138.62
高値
142.53
出来高
3.873 K
1日の変化
-3.85%
1ヶ月の変化
-9.79%
6ヶ月の変化
-6.18%
1年の変化
83.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K