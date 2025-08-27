Devises / EAT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EAT: Brinker International Inc
136.25 USD 2.59 (1.87%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EAT a changé de -1.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.02 et à un maximum de 140.13.
Suivez la dynamique Brinker International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EAT Nouvelles
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Texas Roadhouse: Valuation Makes Sense, But Wait Until Bearish Signals Weaken
- Brinker International (EAT) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Why Is Brinker International (EAT) Up 0.6% Since Last Earnings Report?
- Is Trending Stock Brinker International, Inc. (EAT) a Buy Now?
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- PLAY to Post Q2 Earnings: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Why Brinker International (EAT) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Brinker International (EAT) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Here's Why Brinker International (EAT) is a Strong Momentum Stock
- Red Robin Gourmet Burgers: Asymmetric Returns Expected To Persist If Recovery Holds (RRGB)
- Chipotle Stock Hits 52-Week Low: Should You Buy, Hold, or Sell?
- This Brinker International Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Copart (NASDAQ:CPRT), Coherus Oncology (NASDAQ:CHRS)
- Evercore upgrades Brinker on remodel, unit growth potential
- Evercore ISI upgrades Brinker Int’l stock to Outperform on growth potential
- Why The Brinker International Rally May Not Be Over (NYSE:EAT)
- CAVA Stock Slips 23% in a Month: Should Investors Buy the Dip or Wait?
- Brinker International, Inc. (EAT) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Kevin O'Leary Says Cracker Barrel's Viral Rebrand Proves 'Bad News' Can Create 'More Buzz' Than A Billion-Dollar Ad Spend - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Cracker Barrel Old (NASDAQ:CBRL)
- Does Red Robin Have the Recipe for Sustainable EBITDA Growth?
- Why Cracker Barrel's Stock Popped Today
- WSM Stock Up on Q2 Earnings & Revenue Beat, FY25 View Up
Range quotidien
134.02 140.13
Range Annuel
75.81 192.22
- Clôture Précédente
- 138.84
- Ouverture
- 139.32
- Bid
- 136.25
- Ask
- 136.55
- Plus Bas
- 134.02
- Plus Haut
- 140.13
- Volume
- 4.233 K
- Changement quotidien
- -1.87%
- Changement Mensuel
- -11.47%
- Changement à 6 Mois
- -7.93%
- Changement Annuel
- 79.70%
20 septembre, samedi