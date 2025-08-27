KurseKategorien
EAT: Brinker International Inc

138.84 USD 5.56 (3.85%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EAT hat sich für heute um -3.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 138.62 bis zu einem Hoch von 142.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brinker International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
138.62 142.53
Jahresspanne
75.81 192.22
Vorheriger Schlusskurs
144.40
Eröffnung
142.53
Bid
138.84
Ask
139.14
Tief
138.62
Hoch
142.53
Volumen
3.873 K
Tagesänderung
-3.85%
Monatsänderung
-9.79%
6-Monatsänderung
-6.18%
Jahresänderung
83.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
