EAT: Brinker International Inc
138.84 USD 5.56 (3.85%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EAT hat sich für heute um -3.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 138.62 bis zu einem Hoch von 142.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brinker International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
138.62 142.53
Jahresspanne
75.81 192.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 144.40
- Eröffnung
- 142.53
- Bid
- 138.84
- Ask
- 139.14
- Tief
- 138.62
- Hoch
- 142.53
- Volumen
- 3.873 K
- Tagesänderung
- -3.85%
- Monatsänderung
- -9.79%
- 6-Monatsänderung
- -6.18%
- Jahresänderung
- 83.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K