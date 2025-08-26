КотировкиРазделы
EAT: Brinker International Inc

144.10 USD 8.69 (5.69%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EAT за сегодня изменился на -5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 143.63, а максимальная — 152.00.

Следите за динамикой Brinker International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
143.63 152.00
Годовой диапазон
75.81 192.22
Предыдущее закрытие
152.79
Open
152.00
Bid
144.10
Ask
144.40
Low
143.63
High
152.00
Объем
3.677 K
Дневное изменение
-5.69%
Месячное изменение
-6.37%
6-месячное изменение
-2.63%
Годовое изменение
90.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.