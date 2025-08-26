Валюты / EAT
EAT: Brinker International Inc
144.10 USD 8.69 (5.69%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EAT за сегодня изменился на -5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 143.63, а максимальная — 152.00.
Следите за динамикой Brinker International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
143.63 152.00
Годовой диапазон
75.81 192.22
- Предыдущее закрытие
- 152.79
- Open
- 152.00
- Bid
- 144.10
- Ask
- 144.40
- Low
- 143.63
- High
- 152.00
- Объем
- 3.677 K
- Дневное изменение
- -5.69%
- Месячное изменение
- -6.37%
- 6-месячное изменение
- -2.63%
- Годовое изменение
- 90.06%
