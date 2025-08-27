FiyatlarBölümler
Dövizler / EAT
EAT: Brinker International Inc

136.25 USD 2.59 (1.87%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EAT fiyatı bugün -1.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 134.02 ve Yüksek fiyatı olarak 140.13 aralığında işlem gördü.

Brinker International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
134.02 140.13
Yıllık aralık
75.81 192.22
Önceki kapanış
138.84
Açılış
139.32
Satış
136.25
Alış
136.55
Düşük
134.02
Yüksek
140.13
Hacim
4.233 K
Günlük değişim
-1.87%
Aylık değişim
-11.47%
6 aylık değişim
-7.93%
Yıllık değişim
79.70%
