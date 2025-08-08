通貨 / DHR
DHR: Danaher Corporation
195.22 USD 2.33 (1.21%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DHRの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり193.29の安値と196.15の高値で取引されました。
Danaher Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
193.29 196.15
1年のレンジ
171.00 279.41
- 以前の終値
- 192.89
- 始値
- 194.21
- 買値
- 195.22
- 買値
- 195.52
- 安値
- 193.29
- 高値
- 196.15
- 出来高
- 5.578 K
- 1日の変化
- 1.21%
- 1ヶ月の変化
- -4.64%
- 6ヶ月の変化
- -4.77%
- 1年の変化
- -29.60%
