Валюты / DHR
DHR: Danaher Corporation
190.47 USD 1.94 (1.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DHR за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 187.76, а максимальная — 192.07.
Следите за динамикой Danaher Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DHR
Дневной диапазон
187.76 192.07
Годовой диапазон
171.00 279.41
- Предыдущее закрытие
- 188.53
- Open
- 188.64
- Bid
- 190.47
- Ask
- 190.77
- Low
- 187.76
- High
- 192.07
- Объем
- 7.006 K
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- -6.96%
- 6-месячное изменение
- -7.08%
- Годовое изменение
- -31.32%
