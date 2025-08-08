Währungen / DHR
DHR: Danaher Corporation
195.22 USD 2.33 (1.21%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DHR hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 193.29 bis zu einem Hoch von 196.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Danaher Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DHR News
Tagesspanne
193.29 196.15
Jahresspanne
171.00 279.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 192.89
- Eröffnung
- 194.21
- Bid
- 195.22
- Ask
- 195.52
- Tief
- 193.29
- Hoch
- 196.15
- Volumen
- 5.578 K
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- -4.64%
- 6-Monatsänderung
- -4.77%
- Jahresänderung
- -29.60%
