DHR: Danaher Corporation

195.22 USD 2.33 (1.21%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DHR hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 193.29 bis zu einem Hoch von 196.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Danaher Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
193.29 196.15
Jahresspanne
171.00 279.41
Vorheriger Schlusskurs
192.89
Eröffnung
194.21
Bid
195.22
Ask
195.52
Tief
193.29
Hoch
196.15
Volumen
5.578 K
Tagesänderung
1.21%
Monatsänderung
-4.64%
6-Monatsänderung
-4.77%
Jahresänderung
-29.60%
