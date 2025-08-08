货币 / DHR
DHR: Danaher Corporation
190.47 USD 1.94 (1.03%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DHR汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点187.76和高点192.07进行交易。
关注Danaher Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DHR新闻
- Danaher's Life Sciences Segment Shrinks: What's the Path Forward?
- 哈雷戴维森任命两名新独立董事加入董事会
- Hologic's Breast Health Rebound in Motion: How to Play the Stock Now?
- Danaher's Biotechnology Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Danaher announces $0.32 quarterly dividend payable in October
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Danaher Stock: Not All That Exciting (NYSE:DHR)
- Bio-Techne Stock Upgraded As Analyst Flags Attractive Entry Point - Bio-Techne (NASDAQ:TECH)
- Danaher Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Why Is Teladoc (TDOC) Up 4.6% Since Last Earnings Report?
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Danaher (DHR) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Danaher (DHR) Just Overtook the 200-Day Moving Average
- Waters stock remains Overweight at KeyBanc on post-merger potential
- AstroNova: A Textbook Case For Shareholder Activism (ALOT)
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- Bruker Stock: Former Academia Customer Strength, Now Incredible Weakness (NASDAQ:BRKR)
- BNY Mellon Dynamic Value Fund Q2 2025 Commentary
- iA Global Buys the Dip in Danaher's Stock Price
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- CVS or DHR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Hologic's Diagnostics Arm Set for Long-Term Upside: What's Behind It?
日范围
187.76 192.07
年范围
171.00 279.41
- 前一天收盘价
- 188.53
- 开盘价
- 188.64
- 卖价
- 190.47
- 买价
- 190.77
- 最低价
- 187.76
- 最高价
- 192.07
- 交易量
- 7.006 K
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- -6.96%
- 6个月变化
- -7.08%
- 年变化
- -31.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值