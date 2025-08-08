FiyatlarBölümler
Dövizler / DHR
Geri dön - Hisse senetleri

DHR: Danaher Corporation

193.28 USD 1.94 (0.99%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DHR fiyatı bugün -0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 192.67 ve Yüksek fiyatı olarak 196.50 aralığında işlem gördü.

Danaher Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DHR haberleri

Günlük aralık
192.67 196.50
Yıllık aralık
171.00 279.41
Önceki kapanış
195.22
Açılış
196.11
Satış
193.28
Alış
193.58
Düşük
192.67
Yüksek
196.50
Hacim
8.273 K
Günlük değişim
-0.99%
Aylık değişim
-5.59%
6 aylık değişim
-5.71%
Yıllık değişim
-30.30%
21 Eylül, Pazar