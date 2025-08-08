Dövizler / DHR
DHR: Danaher Corporation
193.28 USD 1.94 (0.99%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DHR fiyatı bugün -0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 192.67 ve Yüksek fiyatı olarak 196.50 aralığında işlem gördü.
Danaher Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DHR haberleri
Günlük aralık
192.67 196.50
Yıllık aralık
171.00 279.41
- Önceki kapanış
- 195.22
- Açılış
- 196.11
- Satış
- 193.28
- Alış
- 193.58
- Düşük
- 192.67
- Yüksek
- 196.50
- Hacim
- 8.273 K
- Günlük değişim
- -0.99%
- Aylık değişim
- -5.59%
- 6 aylık değişim
- -5.71%
- Yıllık değişim
- -30.30%
