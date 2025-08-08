통화 / DHR
DHR: Danaher Corporation
193.28 USD 1.94 (0.99%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DHR 환율이 오늘 -0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 192.67이고 고가는 196.50이었습니다.
Danaher Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
192.67 196.50
년간 변동
171.00 279.41
- 이전 종가
- 195.22
- 시가
- 196.11
- Bid
- 193.28
- Ask
- 193.58
- 저가
- 192.67
- 고가
- 196.50
- 볼륨
- 8.273 K
- 일일 변동
- -0.99%
- 월 변동
- -5.59%
- 6개월 변동
- -5.71%
- 년간 변동율
- -30.30%
