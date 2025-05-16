通貨 / CARV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CARV: Carver Bancorp Inc
2.40 USD 0.05 (2.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CARVの今日の為替レートは、2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり2.28の安値と2.56の高値で取引されました。
Carver Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARV News
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Carver Bancorp, Inc. Rings Nasdaq Opening Bell Celebrating Juneteenth, Elevating the Role of Community Banks in Serving Main Street
- CORRECTING and REPLACING: Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Changes at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Charges at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Carver Bancorp enters agreement with OCC
1日のレンジ
2.28 2.56
1年のレンジ
1.30 3.85
- 以前の終値
- 2.35
- 始値
- 2.29
- 買値
- 2.40
- 買値
- 2.70
- 安値
- 2.28
- 高値
- 2.56
- 出来高
- 51
- 1日の変化
- 2.13%
- 1ヶ月の変化
- 10.60%
- 6ヶ月の変化
- 65.52%
- 1年の変化
- 24.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K