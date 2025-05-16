货币 / CARV
CARV: Carver Bancorp Inc
2.35 USD 0.03 (1.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CARV汇率已更改-1.26%。当日，交易品种以低点2.30和高点2.55进行交易。
关注Carver Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CARV新闻
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Carver Bancorp, Inc. Rings Nasdaq Opening Bell Celebrating Juneteenth, Elevating the Role of Community Banks in Serving Main Street
- CORRECTING and REPLACING: Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Changes at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Charges at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Carver Bancorp enters agreement with OCC
日范围
2.30 2.55
年范围
1.30 3.85
- 前一天收盘价
- 2.38
- 开盘价
- 2.48
- 卖价
- 2.35
- 买价
- 2.65
- 最低价
- 2.30
- 最高价
- 2.55
- 交易量
- 99
- 日变化
- -1.26%
- 月变化
- 8.29%
- 6个月变化
- 62.07%
- 年变化
- 21.76%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值