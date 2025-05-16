Währungen / CARV
CARV: Carver Bancorp Inc
2.47 USD 0.07 (2.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CARV hat sich für heute um 2.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.33 bis zu einem Hoch von 2.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carver Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CARV News
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Carver Bancorp, Inc. Rings Nasdaq Opening Bell Celebrating Juneteenth, Elevating the Role of Community Banks in Serving Main Street
- CORRECTING and REPLACING: Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Changes at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Charges at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Carver Bancorp enters agreement with OCC
Tagesspanne
2.33 2.52
Jahresspanne
1.30 3.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.40
- Eröffnung
- 2.36
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Tief
- 2.33
- Hoch
- 2.52
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 2.92%
- Monatsänderung
- 13.82%
- 6-Monatsänderung
- 70.34%
- Jahresänderung
- 27.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K