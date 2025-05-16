Валюты / CARV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CARV: Carver Bancorp Inc
2.38 USD 0.07 (3.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CARV за сегодня изменился на 3.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.32, а максимальная — 2.41.
Следите за динамикой Carver Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CARV
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Carver Bancorp, Inc. Rings Nasdaq Opening Bell Celebrating Juneteenth, Elevating the Role of Community Banks in Serving Main Street
- CORRECTING and REPLACING: Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Changes at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Charges at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Carver Bancorp enters agreement with OCC
Дневной диапазон
2.32 2.41
Годовой диапазон
1.30 3.85
- Предыдущее закрытие
- 2.31
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Low
- 2.32
- High
- 2.41
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 3.03%
- Месячное изменение
- 9.68%
- 6-месячное изменение
- 64.14%
- Годовое изменение
- 23.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.