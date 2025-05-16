Dövizler / CARV
CARV: Carver Bancorp Inc
2.41 USD 0.01 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CARV fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.30 ve Yüksek fiyatı olarak 2.52 aralığında işlem gördü.
Carver Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CARV haberleri
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Carver Bancorp, Inc. Rings Nasdaq Opening Bell Celebrating Juneteenth, Elevating the Role of Community Banks in Serving Main Street
- CORRECTING and REPLACING: Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Changes at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Charges at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Carver Bancorp enters agreement with OCC
Günlük aralık
2.30 2.52
Yıllık aralık
1.30 3.85
- Önceki kapanış
- 2.40
- Açılış
- 2.36
- Satış
- 2.41
- Alış
- 2.71
- Düşük
- 2.30
- Yüksek
- 2.52
- Hacim
- 41
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- 11.06%
- 6 aylık değişim
- 66.21%
- Yıllık değişim
- 24.87%
21 Eylül, Pazar