통화 / CARV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CARV: Carver Bancorp Inc
2.41 USD 0.01 (0.42%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CARV 환율이 오늘 0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.30이고 고가는 2.52이었습니다.
Carver Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARV News
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Carver Bancorp, Inc. Rings Nasdaq Opening Bell Celebrating Juneteenth, Elevating the Role of Community Banks in Serving Main Street
- CORRECTING and REPLACING: Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Changes at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Charges at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Carver Bancorp enters agreement with OCC
일일 변동 비율
2.30 2.52
년간 변동
1.30 3.85
- 이전 종가
- 2.40
- 시가
- 2.36
- Bid
- 2.41
- Ask
- 2.71
- 저가
- 2.30
- 고가
- 2.52
- 볼륨
- 41
- 일일 변동
- 0.42%
- 월 변동
- 11.06%
- 6개월 변동
- 66.21%
- 년간 변동율
- 24.87%
20 9월, 토요일