CARV: Carver Bancorp Inc
2.41 USD 0.01 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CARV ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.30 e ad un massimo di 2.52.
Segui le dinamiche di Carver Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CARV News
- 5 Financial Stocks Struggle With Expansion, Lagging Behind Sector Peers - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Carver Bancorp (NASDAQ:CARV)
- Carver Bancorp, Inc. Rings Nasdaq Opening Bell Celebrating Juneteenth, Elevating the Role of Community Banks in Serving Main Street
- CORRECTING and REPLACING: Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Changes at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Dream Chasers Thanks OCC for Ordering New Charges at Nasdaq-Listed Carver Bancorp.
- Carver Bancorp enters agreement with OCC
Intervallo Giornaliero
2.30 2.52
Intervallo Annuale
1.30 3.85
- Chiusura Precedente
- 2.40
- Apertura
- 2.36
- Bid
- 2.41
- Ask
- 2.71
- Minimo
- 2.30
- Massimo
- 2.52
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- 0.42%
- Variazione Mensile
- 11.06%
- Variazione Semestrale
- 66.21%
- Variazione Annuale
- 24.87%
21 settembre, domenica