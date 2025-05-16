QuotazioniSezioni
Valute / CARV
CARV: Carver Bancorp Inc

2.41 USD 0.01 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CARV ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.30 e ad un massimo di 2.52.

Segui le dinamiche di Carver Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.30 2.52
Intervallo Annuale
1.30 3.85
Chiusura Precedente
2.40
Apertura
2.36
Bid
2.41
Ask
2.71
Minimo
2.30
Massimo
2.52
Volume
41
Variazione giornaliera
0.42%
Variazione Mensile
11.06%
Variazione Semestrale
66.21%
Variazione Annuale
24.87%
