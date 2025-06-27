クォートセクション
通貨 / BUFR
BUFR: FT Vest Fund of Buffer ETFs

33.35 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUFRの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり33.31の安値と33.37の高値で取引されました。

FT Vest Fund of Buffer ETFsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BUFR株の現在の価格は？

FT Vest Fund of Buffer ETFsの株価は本日33.35です。-0.03%内で取引され、前日の終値は33.36、取引量は496に達しました。BUFRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest Fund of Buffer ETFsの株は配当を出しますか？

FT Vest Fund of Buffer ETFsの現在の価格は33.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.69%やUSDにも注目します。BUFRの動きはライブチャートで確認できます。

BUFR株を買う方法は？

FT Vest Fund of Buffer ETFsの株は現在33.35で購入可能です。注文は通常33.35または33.65付近で行われ、496や0.03%が市場の動きを示します。BUFRの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUFR株に投資する方法は？

FT Vest Fund of Buffer ETFsへの投資では、年間の値幅26.79 - 33.40と現在の33.35を考慮します。注文は多くの場合33.35や33.65で行われる前に、2.49%や12.71%と比較されます。BUFRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest Laddered Buffer ETFの株の最高値は？

FT Vest Laddered Buffer ETFの過去1年の最高値は33.40でした。26.79 - 33.40内で株価は大きく変動し、33.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Fund of Buffer ETFsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest Laddered Buffer ETFの株の最低値は？

FT Vest Laddered Buffer ETF(BUFR)の年間最安値は26.79でした。現在の33.35や26.79 - 33.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFRの動きはライブチャートで確認できます。

BUFRの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest Fund of Buffer ETFsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.36、11.69%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.31 33.37
1年のレンジ
26.79 33.40
以前の終値
33.36
始値
33.34
買値
33.35
買値
33.65
安値
33.31
高値
33.37
出来高
496
1日の変化
-0.03%
1ヶ月の変化
2.49%
6ヶ月の変化
12.71%
1年の変化
11.69%
