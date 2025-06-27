- 概要
BUFR: FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFRの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり33.31の安値と33.37の高値で取引されました。
FT Vest Fund of Buffer ETFsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUFR News
よくあるご質問
BUFR株の現在の価格は？
FT Vest Fund of Buffer ETFsの株価は本日33.35です。-0.03%内で取引され、前日の終値は33.36、取引量は496に達しました。BUFRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FT Vest Fund of Buffer ETFsの株は配当を出しますか？
FT Vest Fund of Buffer ETFsの現在の価格は33.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.69%やUSDにも注目します。BUFRの動きはライブチャートで確認できます。
BUFR株を買う方法は？
FT Vest Fund of Buffer ETFsの株は現在33.35で購入可能です。注文は通常33.35または33.65付近で行われ、496や0.03%が市場の動きを示します。BUFRの最新情報はライブチャートで確認できます。
BUFR株に投資する方法は？
FT Vest Fund of Buffer ETFsへの投資では、年間の値幅26.79 - 33.40と現在の33.35を考慮します。注文は多くの場合33.35や33.65で行われる前に、2.49%や12.71%と比較されます。BUFRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FT Vest Laddered Buffer ETFの株の最高値は？
FT Vest Laddered Buffer ETFの過去1年の最高値は33.40でした。26.79 - 33.40内で株価は大きく変動し、33.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest Fund of Buffer ETFsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FT Vest Laddered Buffer ETFの株の最低値は？
FT Vest Laddered Buffer ETF(BUFR)の年間最安値は26.79でした。現在の33.35や26.79 - 33.40と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUFRの動きはライブチャートで確認できます。
BUFRの株式分割はいつ行われましたか？
FT Vest Fund of Buffer ETFsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.36、11.69%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 33.36
- 始値
- 33.34
- 買値
- 33.35
- 買値
- 33.65
- 安値
- 33.31
- 高値
- 33.37
- 出来高
- 496
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- 2.49%
- 6ヶ月の変化
- 12.71%
- 1年の変化
- 11.69%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8