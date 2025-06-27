报价部分
货币 / BUFR
BUFR: FT Vest Fund of Buffer ETFs

33.35 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUFR汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点33.31和高点33.37进行交易。

关注FT Vest Fund of Buffer ETFs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BUFR新闻

常见问题解答

BUFR股票今天的价格是多少？

FT Vest Fund of Buffer ETFs股票今天的定价为33.35。它在-0.03%范围内交易，昨天的收盘价为33.36，交易量达到496。BUFR的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Fund of Buffer ETFs股票是否支付股息？

FT Vest Fund of Buffer ETFs目前的价值为33.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.69%和USD。实时查看图表以跟踪BUFR走势。

如何购买BUFR股票？

您可以以33.35的当前价格购买FT Vest Fund of Buffer ETFs股票。订单通常设置在33.35或33.65附近，而496和0.03%显示市场活动。立即关注BUFR的实时图表更新。

如何投资BUFR股票？

投资FT Vest Fund of Buffer ETFs需要考虑年度范围26.79 - 33.40和当前价格33.35。许多人在以33.35或33.65下订单之前，会比较2.49%和。实时查看BUFR价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Laddered Buffer ETF的最高价格是33.40。在26.79 - 33.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Fund of Buffer ETFs的绩效。

FT Vest Laddered Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Laddered Buffer ETF（BUFR）的最低价格为26.79。将其与当前的33.35和26.79 - 33.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFR股票是什么时候拆分的？

FT Vest Fund of Buffer ETFs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.36和11.69%中可见。

日范围
33.31 33.37
年范围
26.79 33.40
前一天收盘价
33.36
开盘价
33.34
卖价
33.35
买价
33.65
最低价
33.31
最高价
33.37
交易量
496
日变化
-0.03%
月变化
2.49%
6个月变化
12.71%
年变化
11.69%
