- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BUFR: FT Vest Fund of Buffer ETFs
A taxa do BUFR para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.31 e o mais alto foi 33.38.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest Fund of Buffer ETFs. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUFR Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUFR hoje?
Hoje FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) está avaliado em 33.38. O instrumento é negociado dentro de 0.06%, o fechamento de ontem foi 33.36, e o volume de negociação atingiu 860. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUFR em tempo real.
As ações de FT Vest Fund of Buffer ETFs pagam dividendos?
Atualmente FT Vest Fund of Buffer ETFs está avaliado em 33.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.79% e USD. Monitore os movimentos de BUFR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUFR?
Você pode comprar ações de FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) pelo preço atual 33.38. Ordens geralmente são executadas perto de 33.38 ou 33.68, enquanto 860 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUFR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUFR?
Investir em FT Vest Fund of Buffer ETFs envolve considerar a faixa anual 26.79 - 33.40 e o preço atual 33.38. Muitos comparam 2.58% e 12.81% antes de enviar ordens em 33.38 ou 33.68. Estude as mudanças diárias de preço de BUFR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest Laddered Buffer ETF?
O maior preço de FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) no último ano foi 33.40. As ações oscilaram bastante dentro de 26.79 - 33.40, e a comparação com 33.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest Fund of Buffer ETFs no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest Laddered Buffer ETF?
O menor preço de FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) no ano foi 26.79. A comparação com o preço atual 33.38 e 26.79 - 33.40 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUFR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUFR?
No passado FT Vest Fund of Buffer ETFs passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.36 e 11.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.36
- Open
- 33.34
- Bid
- 33.38
- Ask
- 33.68
- Low
- 33.31
- High
- 33.38
- Volume
- 860
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- 2.58%
- Mudança de 6 meses
- 12.81%
- Mudança anual
- 11.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8