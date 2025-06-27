- Обзор рынка
BUFR: FT Vest Fund of Buffer ETFs
Курс BUFR за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.31, а максимальная — 33.35.
Следите за динамикой FT Vest Fund of Buffer ETFs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BUFR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BUFR сегодня?
FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) сегодня оценивается на уровне 33.33. Инструмент торгуется в пределах -0.09%, вчерашнее закрытие составило 33.36, а торговый объем достиг 180. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BUFR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Fund of Buffer ETFs?
FT Vest Fund of Buffer ETFs в настоящее время оценивается в 33.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.62% и USD. Отслеживайте движения BUFR на графике в реальном времени.
Как купить акции BUFR?
Вы можете купить акции FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) по текущей цене 33.33. Ордера обычно размещаются около 33.33 или 33.63, тогда как 180 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BUFR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BUFR?
Инвестирование в FT Vest Fund of Buffer ETFs предполагает учет годового диапазона 26.79 - 33.40 и текущей цены 33.33. Многие сравнивают 2.43% и 12.64% перед размещением ордеров на 33.33 или 33.63. Изучайте ежедневные изменения цены BUFR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Laddered Buffer ETF?
Самая высокая цена FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) за последний год составила 33.40. Акции заметно колебались в пределах 26.79 - 33.40, сравнение с 33.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Fund of Buffer ETFs на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Laddered Buffer ETF?
Самая низкая цена FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) за год составила 26.79. Сравнение с текущими 33.33 и 26.79 - 33.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BUFR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BUFR?
В прошлом FT Vest Fund of Buffer ETFs проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.36 и 11.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.36
- Open
- 33.34
- Bid
- 33.33
- Ask
- 33.63
- Low
- 33.31
- High
- 33.35
- Объем
- 180
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 2.43%
- 6-месячное изменение
- 12.64%
- Годовое изменение
- 11.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8