- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BUFR: FT Vest Fund of Buffer ETFs
Il tasso di cambio BUFR ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.31 e ad un massimo di 33.35.
Segui le dinamiche di FT Vest Fund of Buffer ETFs. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUFR News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUFR oggi?
Oggi le azioni FT Vest Fund of Buffer ETFs sono prezzate a 33.33. Viene scambiato all'interno di -0.09%, la chiusura di ieri è stata 33.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 180. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUFR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest Fund of Buffer ETFs pagano dividendi?
FT Vest Fund of Buffer ETFs è attualmente valutato a 33.33. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUFR.
Come acquistare azioni BUFR?
Puoi acquistare azioni FT Vest Fund of Buffer ETFs al prezzo attuale di 33.33. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.33 o 33.63, mentre 180 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUFR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUFR?
Investire in FT Vest Fund of Buffer ETFs implica considerare l'intervallo annuale 26.79 - 33.40 e il prezzo attuale 33.33. Molti confrontano 2.43% e 12.64% prima di effettuare ordini su 33.33 o 33.63. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUFR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest Laddered Buffer ETF?
Il prezzo massimo di FT Vest Laddered Buffer ETF nell'ultimo anno è stato 33.40. All'interno di 26.79 - 33.40, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest Fund of Buffer ETFs utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest Laddered Buffer ETF?
Il prezzo più basso di FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) nel corso dell'anno è stato 26.79. Confrontandolo con gli attuali 33.33 e 26.79 - 33.40 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUFR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUFR?
FT Vest Fund of Buffer ETFs ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.36 e 11.62%.
- Chiusura Precedente
- 33.36
- Apertura
- 33.34
- Bid
- 33.33
- Ask
- 33.63
- Minimo
- 33.31
- Massimo
- 33.35
- Volume
- 180
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 2.43%
- Variazione Semestrale
- 12.64%
- Variazione Annuale
- 11.62%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8