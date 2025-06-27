- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BUFR: FT Vest Fund of Buffer ETFs
Le taux de change de BUFR a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.31 et à un maximum de 33.39.
Suivez la dynamique FT Vest Fund of Buffer ETFs. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUFR Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BUFR aujourd'hui ?
L'action FT Vest Fund of Buffer ETFs est cotée à 33.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.09%, a clôturé hier à 33.33 et son volume d'échange a atteint 889. Le graphique en temps réel du cours de BUFR présente ces mises à jour.
L'action FT Vest Fund of Buffer ETFs verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest Fund of Buffer ETFs est actuellement valorisé à 33.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUFR.
Comment acheter des actions BUFR ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest Fund of Buffer ETFs au cours actuel de 33.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.36 ou de 33.66, le 889 et le -0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUFR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BUFR ?
Investir dans FT Vest Fund of Buffer ETFs implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.79 - 33.40 et le prix actuel 33.36. Beaucoup comparent 2.52% et 12.74% avant de passer des ordres à 33.36 ou 33.66. Consultez le graphique du cours de BUFR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest Laddered Buffer ETF ?
Le cours le plus élevé de FT Vest Laddered Buffer ETF l'année dernière était 33.40. Au cours de 26.79 - 33.40, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.33 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest Fund of Buffer ETFs sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest Laddered Buffer ETF ?
Le cours le plus bas de FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) sur l'année a été 26.79. Sa comparaison avec 33.36 et 26.79 - 33.40 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUFR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BUFR a-t-elle été divisée ?
FT Vest Fund of Buffer ETFs a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.33 et 11.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.33
- Ouverture
- 33.38
- Bid
- 33.36
- Ask
- 33.66
- Plus Bas
- 33.31
- Plus Haut
- 33.39
- Volume
- 889
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- 2.52%
- Changement à 6 Mois
- 12.74%
- Changement Annuel
- 11.72%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8