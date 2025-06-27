- Übersicht
BUFR: FT Vest Fund of Buffer ETFs
Der Wechselkurs von BUFR hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.31 bis zu einem Hoch von 33.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest Fund of Buffer ETFs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUFR heute?
Die Aktie von FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) notiert heute bei 33.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.36 und das Handelsvolumen erreichte 860. Das Live-Chart von BUFR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUFR Dividenden?
FT Vest Fund of Buffer ETFs wird derzeit mit 33.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUFR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUFR-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) zum aktuellen Kurs von 33.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.38 oder 33.68 platziert, während 860 und 0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUFR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUFR-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest Fund of Buffer ETFs müssen die jährliche Spanne 26.79 - 33.40 und der aktuelle Kurs 33.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.58% und 12.81%, bevor sie Orders zu 33.38 oder 33.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUFR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest Laddered Buffer ETF?
Der höchste Kurs von FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) im vergangenen Jahr lag bei 33.40. Innerhalb von 26.79 - 33.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest Fund of Buffer ETFs mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest Laddered Buffer ETF?
Der niedrigste Kurs von FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) im Laufe des Jahres betrug 26.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.38 und der Spanne 26.79 - 33.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUFR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUFR statt?
FT Vest Fund of Buffer ETFs hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.36 und 11.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.36
- Eröffnung
- 33.34
- Bid
- 33.38
- Ask
- 33.68
- Tief
- 33.31
- Hoch
- 33.38
- Volumen
- 860
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 2.58%
- 6-Monatsänderung
- 12.81%
- Jahresänderung
- 11.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8