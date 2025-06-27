- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BUFR: FT Vest Fund of Buffer ETFs
El tipo de cambio de BUFR de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.31, mientras que el máximo ha alcanzado 33.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest Fund of Buffer ETFs. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUFR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUFR hoy?
FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) se evalúa hoy en 33.35. El instrumento se negocia dentro de -0.03%; el cierre de ayer ha sido 33.36 y el volumen comercial ha alcanzado 496. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUFR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest Fund of Buffer ETFs?
FT Vest Fund of Buffer ETFs se evalúa actualmente en 33.35. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.69% y USD. Monitoree los movimientos de BUFR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUFR?
Puede comprar acciones de FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) al precio actual de 33.35. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.35 o 33.65, mientras que 496 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUFR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUFR?
Invertir en FT Vest Fund of Buffer ETFs implica tener en cuenta el rango anual 26.79 - 33.40 y el precio actual 33.35. Muchos comparan 2.49% y 12.71% antes de colocar órdenes en 33.35 o 33.65. Estudie los cambios diarios de precios de BUFR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest Laddered Buffer ETF?
El precio más alto de FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) en el último año ha sido 33.40. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.79 - 33.40, una comparación con 33.36 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest Fund of Buffer ETFs en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest Laddered Buffer ETF?
El precio más bajo de FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) para el año ha sido 26.79. La comparación con los actuales 33.35 y 26.79 - 33.40 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUFR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUFR?
En el pasado, FT Vest Fund of Buffer ETFs ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 33.36 y 11.69% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 33.36
- Open
- 33.34
- Bid
- 33.35
- Ask
- 33.65
- Low
- 33.31
- High
- 33.37
- Volumen
- 496
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- 2.49%
- Cambio a 6 meses
- 12.71%
- Cambio anual
- 11.69%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8