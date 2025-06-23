クォートセクション
通貨 / BELFB
株に戻る

BELFB: Bel Fuse Inc - Class B

150.97 USD 6.37 (4.41%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BELFBの今日の為替レートは、4.41%変化しました。日中、通貨は1あたり146.45の安値と152.45の高値で取引されました。

Bel Fuse Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BELFB News

1日のレンジ
146.45 152.45
1年のレンジ
58.00 152.45
以前の終値
144.60
始値
146.45
買値
150.97
買値
151.27
安値
146.45
高値
152.45
出来高
304
1日の変化
4.41%
1ヶ月の変化
14.57%
6ヶ月の変化
102.64%
1年の変化
91.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K