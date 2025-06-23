通貨 / BELFB
BELFB: Bel Fuse Inc - Class B
150.97 USD 6.37 (4.41%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BELFBの今日の為替レートは、4.41%変化しました。日中、通貨は1あたり146.45の安値と152.45の高値で取引されました。
Bel Fuse Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
146.45 152.45
1年のレンジ
58.00 152.45
- 以前の終値
- 144.60
- 始値
- 146.45
- 買値
- 150.97
- 買値
- 151.27
- 安値
- 146.45
- 高値
- 152.45
- 出来高
- 304
- 1日の変化
- 4.41%
- 1ヶ月の変化
- 14.57%
- 6ヶ月の変化
- 102.64%
- 1年の変化
- 91.59%
