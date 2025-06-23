KurseKategorien
Währungen / BELFB
Zurück zum Aktien

BELFB: Bel Fuse Inc - Class B

148.25 USD 2.72 (1.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BELFB hat sich für heute um -1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 147.86 bis zu einem Hoch von 151.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bel Fuse Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BELFB News

Tagesspanne
147.86 151.93
Jahresspanne
58.00 152.45
Vorheriger Schlusskurs
150.97
Eröffnung
151.13
Bid
148.25
Ask
148.55
Tief
147.86
Hoch
151.93
Volumen
42
Tagesänderung
-1.80%
Monatsänderung
12.51%
6-Monatsänderung
98.99%
Jahresänderung
88.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K