BELFB: Bel Fuse Inc - Class B
148.25 USD 2.72 (1.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BELFB hat sich für heute um -1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 147.86 bis zu einem Hoch von 151.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bel Fuse Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BELFB News
- Bel Fuse B-Aktie markiert Allzeithoch bei 151,0 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 151.0 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 141.86 USD
- VOLT: A Relatively Safer Entry Into The AI Craze (NASDAQ:VOLT)
- What Makes Bel Fuse (BELFB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Bel Fuse at Midwest Ideas: Strategic Growth and Diversification
- Is Micron Technology (MU) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Bel Fuse B stock reaches all-time high at 137.17 USD
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- Bel Fuse B stock reaches all-time high at 136.51 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 131.68 USD
- Bel Fuse Inc. (BELFB) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Bel Fuse B reports strong Q2 2025 results, stock surges
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 109.07 USD
- Bel Fuse B earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Bel Fuse (BELFB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Bel Fuse (BELFB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BELFB or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Merion Road Capital Q2 2025 Investor Letter
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 103.92 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 101.76 USD
- Needham raises Bel Fuse stock price target to $116 on defense exposure
- Bel Fuse B Inc stock hits all-time high at 98.6 USD
- Bel Fuse Inc stock hits all-time high at 92.68 USD
Tagesspanne
147.86 151.93
Jahresspanne
58.00 152.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 150.97
- Eröffnung
- 151.13
- Bid
- 148.25
- Ask
- 148.55
- Tief
- 147.86
- Hoch
- 151.93
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -1.80%
- Monatsänderung
- 12.51%
- 6-Monatsänderung
- 98.99%
- Jahresänderung
- 88.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K