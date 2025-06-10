货币 / BELFB
BELFB: Bel Fuse Inc - Class B
145.33 USD 3.45 (2.32%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BELFB汇率已更改-2.32%。当日，交易品种以低点144.42和高点148.20进行交易。
关注Bel Fuse Inc - Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BELFB新闻
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 141.86 USD
- VOLT: A Relatively Safer Entry Into The AI Craze (NASDAQ:VOLT)
- What Makes Bel Fuse (BELFB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Bel Fuse at Midwest Ideas: Strategic Growth and Diversification
- Is Micron Technology (MU) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Bel Fuse B stock reaches all-time high at 137.17 USD
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- Bel Fuse B stock reaches all-time high at 136.51 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 131.68 USD
- Bel Fuse Inc. (BELFB) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Bel Fuse B reports strong Q2 2025 results, stock surges
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 109.07 USD
- Bel Fuse B earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Bel Fuse (BELFB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Bel Fuse (BELFB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BELFB or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Merion Road Capital Q2 2025 Investor Letter
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 103.92 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 101.76 USD
- Needham raises Bel Fuse stock price target to $116 on defense exposure
- Bel Fuse B Inc stock hits all-time high at 98.6 USD
- Bel Fuse Inc stock hits all-time high at 92.68 USD
- Bel Fuse at East Coast IDEAS: Strategic Shifts Amid Challenges
- Baird starts Bel Fuse stock with Outperform, $88 target
日范围
144.42 148.20
年范围
58.00 150.67
- 前一天收盘价
- 148.78
- 开盘价
- 147.67
- 卖价
- 145.33
- 买价
- 145.63
- 最低价
- 144.42
- 最高价
- 148.20
- 交易量
- 95
- 日变化
- -2.32%
- 月变化
- 10.29%
- 6个月变化
- 95.07%
- 年变化
- 84.43%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值