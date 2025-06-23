FiyatlarBölümler
BELFB: Bel Fuse Inc - Class B

142.08 USD 8.89 (5.89%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BELFB fiyatı bugün -5.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.52 ve Yüksek fiyatı olarak 151.93 aralığında işlem gördü.

Bel Fuse Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
141.52 151.93
Yıllık aralık
58.00 152.45
Önceki kapanış
150.97
Açılış
151.13
Satış
142.08
Alış
142.38
Düşük
141.52
Yüksek
151.93
Hacim
529
Günlük değişim
-5.89%
Aylık değişim
7.82%
6 aylık değişim
90.71%
Yıllık değişim
80.30%
21 Eylül, Pazar