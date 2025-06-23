Dövizler / BELFB
BELFB: Bel Fuse Inc - Class B
142.08 USD 8.89 (5.89%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BELFB fiyatı bugün -5.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.52 ve Yüksek fiyatı olarak 151.93 aralığında işlem gördü.
Bel Fuse Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BELFB haberleri
Günlük aralık
141.52 151.93
Yıllık aralık
58.00 152.45
- Önceki kapanış
- 150.97
- Açılış
- 151.13
- Satış
- 142.08
- Alış
- 142.38
- Düşük
- 141.52
- Yüksek
- 151.93
- Hacim
- 529
- Günlük değişim
- -5.89%
- Aylık değişim
- 7.82%
- 6 aylık değişim
- 90.71%
- Yıllık değişim
- 80.30%
21 Eylül, Pazar