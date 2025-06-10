Divisas / BELFB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BELFB: Bel Fuse Inc - Class B
144.60 USD 4.18 (2.81%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BELFB de hoy ha cambiado un -2.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 144.42, mientras que el máximo ha alcanzado 148.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bel Fuse Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BELFB News
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 141.86 USD
- VOLT: A Relatively Safer Entry Into The AI Craze (NASDAQ:VOLT)
- What Makes Bel Fuse (BELFB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Bel Fuse at Midwest Ideas: Strategic Growth and Diversification
- Is Micron Technology (MU) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Bel Fuse B stock reaches all-time high at 137.17 USD
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- Bel Fuse B stock reaches all-time high at 136.51 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 131.68 USD
- Bel Fuse Inc. (BELFB) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Bel Fuse B reports strong Q2 2025 results, stock surges
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 109.07 USD
- Bel Fuse B earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Bel Fuse (BELFB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Bel Fuse (BELFB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BELFB or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Merion Road Capital Q2 2025 Investor Letter
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 103.92 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 101.76 USD
- Needham raises Bel Fuse stock price target to $116 on defense exposure
- Bel Fuse B Inc stock hits all-time high at 98.6 USD
- Bel Fuse Inc stock hits all-time high at 92.68 USD
- Bel Fuse at East Coast IDEAS: Strategic Shifts Amid Challenges
- Baird starts Bel Fuse stock with Outperform, $88 target
Rango diario
144.42 148.20
Rango anual
58.00 150.67
- Cierres anteriores
- 148.78
- Open
- 147.67
- Bid
- 144.60
- Ask
- 144.90
- Low
- 144.42
- High
- 148.20
- Volumen
- 148
- Cambio diario
- -2.81%
- Cambio mensual
- 9.74%
- Cambio a 6 meses
- 94.09%
- Cambio anual
- 83.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B